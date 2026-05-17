Il nome di Xabi Alonso compare ufficialmente tra i candidati alla guida tecnica del Milan, in vista di una possibile svolta dopo l'addio dell'allenatore precedente. Il tecnico spagnolo ha firmato un contratto di quattro anni, confermando l’interesse del club a puntare su di lui. La notizia ha suscitato attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, che seguono con interesse gli sviluppi di questa trattativa. La scelta di Alonso rappresenta un cambio di rotta rispetto alle decisioni prese in passato.

Il tecnico spagnolo ha firmato un contratto quadriennale Xabi Alonso è uno dei nomi più suggestivi accostati alla panchina del Milan per il post Allegri. O meglio era, visto che il tecnico spagnolo si è accomodato su un’altra panchina. (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it Precisamente su quella del Chelsea, una società incasinata forse anche più del Milan ma che l’ex Real ha comunque ritenuto ideale per ripartire dopo la fallimentare avventura in quel di Madrid. “ Sono immensamente orgoglioso di diventare l’allenatore di questo grande club – le prime parole di Xabi Alonso da allenatore dei ‘Blues’ – Dalle mie conversazioni con la proprietà e la dirigenza sportiva, è chiaro che condividiamo la stessa ambizione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Xabi Alonso al Milan, UFFICIALE cambia tutto: “Abbiamo la stessa ambizione”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

50 JUTA Euro,MU Gaet Vitor RoqueVinicius Jr Tinggalkan Real MadridSemenyo Tolak Manchester

Sullo stesso argomento

Xabi Alonso al Chelsea: accordo raggiunto dopo l’interesse del Milan? Domande chiave Perché il Milan ha perso la corsa contro il Chelsea? Come influirà l'esperienza madrilena di Alonso sullo spogliatoio londinese?...

Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Chelsea, adesso è ufficiale! Il comunicatoBiglietto di sola andata per Nico Gonzalez, destinazione Madrid: l’Atletico vicino all’intesa finale.

Xabi Alonso al Chelsea. Ufficiale. Le news -) milanworld.net/threads/xabi-a… #XabiAlonso #Chelsea #News x.com

Fabrizio Romano: Il Chelsea ha avuto un incontro diretto con Xabi Alonso e la decisione finale è attesa molto presto. Il Chelsea prevede di annunciare il nuovo allenatore prima del Mondiale, i colloqui stanno accelerando. Il Chelsea ha parlato anche con Iraol reddit

Adesso è ufficiale, Xabi Alonso firma un quadriennale con il ChelseaXabi Alonso ha firmato un quadriennale con il Chelsea e dunque è il nuovo allenatore dei Blues dal 1° luglio 2026. Dopo le panchine in Germania e in Spagna, questa volta tocca all’Inghilterra ... milannews.it

Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Chelsea: ora è ufficiale. Contratto quadriennaleIl Chelsea ha comunicato in via ufficiale l'ingaggio di Xabi Alonso come allenatore per la prossima stagione: firma di quattro anni ... milannews.it