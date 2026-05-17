Sapete cosa sono le white monkeys? Se avete pensato a scimmie bianche ci siete andati vicini, d’altra parte anche noi siamo scimmie (grandi scimmie antropomorfe), però sono proprio umani. In Cina li chiamano baihouzi, “white monkeys” appunto. Chi sono? Stranieri, spesso occidentali o comunque percepiti come non cinesi, pagati per dare a un prodotto (o a una società, una fiera, una scuola, un evento) un marchio, un’aura internazionale. Non devono necessariamente sapere qualcosa, devono interpretare un ruolo, alla bene e meglio (non li reclutano da Hollywood, va bene chiunque): da CEO a scienziati, da clienti stranieri a professori, e anche... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - White monkeys, gli stranieri pagati in Cina per sembrare esperti occidentali

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