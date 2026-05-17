Webuild aperta al pubblico western station metro Riyadh ultimo tassello orange line realizzata da gruppo
La Royal Commission for Riyadh City ha annunciato l’apertura della Western Station, situata lungo la Orange Line della metropolitana della capitale. La stazione, accessibile al pubblico, rappresenta l’ultimo segmento completato dal gruppo responsabile dei lavori. La linea arancione della metropolitana di Riyadh collega diverse aree della città e la nuova fermata si inserisce in un progetto di ampliamento della rete di trasporto pubblico. La cerimonia di inaugurazione si è svolta con la presenza di rappresentanti delle autorità locali e dei partner coinvolti.
Roma, 17 mag. (Adnkronos) - La Royal Commission for Riyadh City ha aperto le porte della Western Station lungo la Orange Line della Metro di Riyadh. Con l'attivazione di questa stazione, entra ufficialmente in esercizio l'intera linea, composta da 22 stazioni e realizzata da Webuild. La Western Station completa la spina dorsale della rete driverless della capitale, infrastruttura da 176 chilometri complessivi che posiziona Riyadh tra le città più avanzate al mondo per il trasporto pubblico automatizzato. Situata nella parte occidentale di Riyadh e lungo una delle sue principali arterie, la Al Madinah Al Munawarah Road, la Western Station rappresenta un nodo urbano articolato progettato per redistribuire i flussi intermodali di mobilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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