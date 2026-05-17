Webuild aperta al pubblico western station metro Riyadh ultimo tassello orange line realizzata da gruppo

La Royal Commission for Riyadh City ha annunciato l’apertura della Western Station, situata lungo la Orange Line della metropolitana della capitale. La stazione, accessibile al pubblico, rappresenta l’ultimo segmento completato dal gruppo responsabile dei lavori. La linea arancione della metropolitana di Riyadh collega diverse aree della città e la nuova fermata si inserisce in un progetto di ampliamento della rete di trasporto pubblico. La cerimonia di inaugurazione si è svolta con la presenza di rappresentanti delle autorità locali e dei partner coinvolti.

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