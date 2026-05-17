Waterford Utd-Drogheda lunedì 18 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Lunedì 18 maggio 2026 alle ore 20:45 si disputa la partita tra Waterford Utd e Drogheda, recupero dell’undicesimo turno di Premier League irlandese. La squadra di casa, attualmente ultima in classifica, si prepara ad affrontare la formazione ospite, che occupa una posizione diversa nella graduatoria. Le formazioni ufficiali sono state rese note e sono disponibili le quote per le scommesse e i pronostici relativi a questa sfida.

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