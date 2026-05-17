Waterford Utd-Drogheda lunedì 18 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Da infobetting.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 18 maggio 2026 alle ore 20:45 si disputa la partita tra Waterford Utd e Drogheda, recupero dell’undicesimo turno di Premier League irlandese. La squadra di casa, attualmente ultima in classifica, si prepara ad affrontare la formazione ospite, che occupa una posizione diversa nella graduatoria. Le formazioni ufficiali sono state rese note e sono disponibili le quote per le scommesse e i pronostici relativi a questa sfida.

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Si recupera l’undicesimo turno di Premier League irlandese e il fanalino di coda Waterford Utd affronta in casa il Drogheda.  I blues sono ancora a secco di vittorie in stagione e hanno incassato una media di 2 gol a partita. Sono già 9 i punti di ritardo sul penultimo posto e la salvezza in una stagione comunque complicata inizia a diventare un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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