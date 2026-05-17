Volley Perugia fa la storia E’ ancora campione d’Europa

Il 17 maggio 2026, nella Inalpi Arena di Torino, il team di Perugia ha conquistato il suo 19esimo titolo europeo di volley, confermandosi campione per il secondo anno consecutivo. La squadra ha battuto ancora una volta lo Zawiercie, replicando la vittoria dello scorso anno a Lodz, dove però il successo era arrivato al tie-break. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso e appassionato, in una serata calda e intensa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Torino, 17 maggio 2026 – In una Inalpi Arena di Torino piena e caldissima Perugia fa la storia concedendo il bis, vincendo ancora contro lo Zawiercie come l’anno scorso a Lodz (ma in quel caso il successo arrivò al tie-break), mettendo in bacheca il 19esimo titolo di una storia bellissima. Una schiacciasassi che in Italia, in Europa e nel mondo ha vinto tutto quello che c’era da vincere. I polacchi allenati da Winiarski sono abbattuti 3-0. E’ l’ennesimo titolo di una società stellare, ma è anche la festa di un intero movimento ormai saldamente leader nel mondo del volley come quello italiano. Una partita piena di pathos per gli umbri: l’ultimo match del grande libero Massimo Colaci, che a 41 anni si ritira non con una partitella d’addio ma con una finale continentale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Volley, Perugia fa la storia. E’ (ancora) campione d’Europa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Perugia vs Saint Nazaire VB | Full Match - Game 2 | CEV Champions League Volley 2025 Sullo stesso argomento Leggi anche: Volley, la Sir Susa Scai Perugia continua a scrivere la storia: conquistata ancora la Supercoppa Leggi anche: Volley, Perugia campione d'Italia Lube battuta 3-0 in finale ... Un anno fa Perugia vinceva la in una serata epica &. riusciranno a difendere il titolo La Final Four di CEV Champions League, il 16 e il 17 maggio, su #DAZN x.com Volley, Perugia fa la storia. E’ (ancora) campione d’EuropaI Block Devils conquistano l’ennesimo titolo, scrivendo sempre di più la storia di questo sport. I polacchi dello Zawiercie abbattuti 3-0 all’Inalpi Arena di Torino ... lanazione.it DIRETTA | Perugia Zawierce (risultato 2-0) video streaming tv: dominio italiano (oggi 17 maggio 2026)Diretta Perugia Zawierce streaming video tv: la Sir Safety cerca la seconda Champions League consecutiva al Palasport Olimpico di Torino. ilsussidiario.net Ehi ragazzi! Non posto qui da un po', ma volevo condividere il mio nuovo video: un'analisi delle semifinali della SuperLega e una piccola previsione per la finale Perugia contro Lube. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate! reddit