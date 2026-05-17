Nella serata di calcio europeo si è assistito a una partita ricca di emozioni, con un finale che ha sorpreso molti. La squadra di casa ha ottenuto una vittoria decisiva, mentre quella ospite ha subito un risultato negativo importante per le proprie ambizioni. La gara ha visto un cambio di risultato nel secondo tempo, con un gol che ha ribaltato le sorti dell’incontro. La partita si è conclusa con un risultato che influisce sulla classifica delle qualificazioni alla Champions League.

Novanta minuti di pura tensione e che hanno prodotto un ribaltone clamoroso in zona Champions League. Il mezzogiorno di fuoco del calcio italiano è valso il prezzo del biglietto e ad una giornata dalla fine del campionato ha prodotto alcuni verdetti, non tutti definitivi, che segnano presente e futuro delle squadre coinvolte. L’unica certezza scritta nella pietra è che il Napoli giocherà la prossima Champions League. Non c’erano tanti dubbi, dovendo Conte semplicemente chiudere il lavoro in casa del genere retrocesso Pisa, ma la pratica è stata sbrigata dai partenopei (0-3) senza che ci fossero tremori e, dunque, da qui in poi De Laurentiis potrà concentrarsi sul progetto sportivo della prossima stagione. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Vola Champions: Allegri non muore mai, estasi Roma e dramma Juventus

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