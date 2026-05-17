Vino e innovazione | 8 startup presentano le nuove tecnologie a Verona

Otto startup hanno presentato a Verona le loro innovazioni nel settore vinicolo, concentrandosi su tecnologie che potrebbero cambiare il modo di coltivare e produrre vino. Tra le novità, alcune aziende hanno mostrato sistemi laser progettati per eliminare le erbacce senza l’uso di diserbanti chimici. Altre si sono concentrate su metodi per ridurre o eliminare l’effetto dell’alcol durante la degustazione. Le presentazioni hanno coinvolto tecnologie applicate alla viticoltura e alla produzione, con dimostrazioni pratiche e prototipi.

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? Domande chiave Come faranno i laser a sostituire i diserbanti chimici nei vigneti?. Quali tecnologie permetteranno di bere vino senza l'effetto dell'alcol?. Come possono i biosensori monitorare la linfa delle viti in tempo reale?. Chi aiuterà i piccoli produttori a vendere automaticamente in 46 nazioni?.? In Breve Programma presentato il 12 maggio da Eatable Adventures con supporto finanziario UniCredit.. Selezione basata su 80 candidature mondiali per identificare 8 progetti ad alta maturità.. Collaborazione operativa con partner Mack & Schühle Italia, Paladin Giovanni Cantine, Pasqua e VasonGroup.. Tecnologie per gestione idrica, dealcolazione e automazione doganale in 46 nazioni diverse. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vino e innovazione: 8 startup presentano le nuove tecnologie a Verona ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Presentate a Verona le otto startup che rivoluzioneranno il futuro del vino italianoA Verona prende forma un nuovo laboratorio di innovazione per il settore vitivinicolo italiano. Leggi anche: Berchidda lancia l’innovazione: 200.000€ per creare nuove startup ’Vino tra dazi e innovazione’, sfide in campoFar luce oltre l’incertezza: sabato 18 ottobre il Castello di Albola, sulle alture di Radda in Chianti, ospita la tavola rotonda (organizzata nell’ambito del festival su clima e ambiente Motumundi) ... lanazione.it Donne del vino e innovazione, dall’AI un grande aiuto, ma l’enologo resta insostituibileL’intelligenza artificiale avrà un ruolo cruciale nel futuro nel mondo del vino. In vigna, in cantina, nella comunicazione. Ma se l’enologo, figura chiave nella realizzazione di una bottiglia, viene ... repubblica.it