Vingegaard domina al Giro 2026! Piganzoli sorprende crisi Pellizzari

Nella nona tappa del Giro d’Italia 2026, la vittoria è andata al ciclista che ha concluso in prima posizione, mentre un altro atleta ha mostrato una performance sorprendente rispetto alle sue precedenti uscite. La tappa ha visto un cambio di leadership e alcune crisi tra i favoriti, con alcuni corridori che sono usciti dalla corsa o hanno perso terreno. La tappa ha segnato la fine della prima settimana di gara, portando a un giorno di riposo prima delle prossime sfide.

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