Vingegaard domina al Giro 2026! Piganzoli sorprende crisi Pellizzari
Nella nona tappa del Giro d’Italia 2026, la vittoria è andata al ciclista che ha concluso in prima posizione, mentre un altro atleta ha mostrato una performance sorprendente rispetto alle sue precedenti uscite. La tappa ha visto un cambio di leadership e alcune crisi tra i favoriti, con alcuni corridori che sono usciti dalla corsa o hanno perso terreno. La tappa ha segnato la fine della prima settimana di gara, portando a un giorno di riposo prima delle prossime sfide.
Nuovo episodio di Bike Today dedicato al Giro d’Italia 2026: analizziamo la tappa 9, quella che chiude la prima settimana prima del giorno di riposo. Una frazione spettacolare con arrivo sul Corno alle Scale che ha regalato emozioni, conferme e qualche sorpresa. Jonas Vingegaard conquista la sua seconda vittoria in questa Corsa Rosa dominando la salita finale e battendo un ottimo Felix Gall. In Maglia Rosa resta Afonso Eulálio, sempre più leader della classifica generale. Grande segnale anche per l’Italia: Davide Piganzoli chiude terzo con una prestazione brillante, dimostrando di poter competere ad altissimo livello anche nel ruolo di gregario. 🔗 Leggi su Oasport.it
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