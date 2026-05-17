VinciCasa | stasera si gioca il sogno di una casa da 500.000 euro

Stasera si svolge il concorso VinciCasa, con in palio un premio complessivo di 500.000 euro. La somma viene suddivisa tra una quota in denaro e un investimento in immobili. Le regole prevedono che sia possibile tentare di vincere anche con soli due numeri estratti. In caso di vittoria, i premi vengono distribuiti secondo le modalità stabilite dal regolamento, che definisce anche le condizioni per la ripartizione tra contanti e proprietà immobiliari.

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? Punti chiave Come viene diviso il premio tra contanti e investimenti immobiliari?. Quali sono le regole per vincere con solo due numeri?. Perché il vincitore deve obbligatoriamente acquistare una casa in Italia?. Dove trovare supporto in caso di problemi con il gioco?.? In Breve Premio di 500.000 euro diviso tra 40% liquidità e 60% investimenti immobiliari.. Giocata da 2 euro con possibilità di vincita per 2, 3 o 4 numeri.. Meccanismo attivo dal luglio 2014 con estrazioni quotidiane alle ore 20:00.. Obbligo di acquisto edifici in Italia per i vincitori della prima categoria.. Alle ore 20:30 di questa domenica 17 maggio 2026 si terrà l’estrazione del gioco VinciCasa, un concorso che promette la possibilità di ottenere una proprietà immobiliare attraverso l’indovinare cinque numeri su un totale di quaranta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - VinciCasa: stasera si gioca il sogno di una casa da 500.000 euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: VinciCasa: indovina i numeri e vinci una casa da 500.000 euro VinciCasa: in palio una casa e 500.000 euro per l’estrazione? Cosa scoprirai Come cambia la vincita se si sceglie una casa invece dei contanti? Quali sono le regole per ottenere il 60% del premio immobiliare?...