Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-05-2026 ore 19 | 25

Alle 19:25 del 17 maggio 2026, la situazione della viabilità nella regione Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La redazione ha fornito un servizio di informazione sul traffico in tempo reale, offrendo indicazioni su eventuali code, incidenti o disagi lungo le principali strade della zona. L'aggiornamento si inserisce in una serie di comunicazioni quotidiane rivolte agli automobilisti e ai pendolari, con l’obiettivo di fornire dati utili per pianificare gli spostamenti serali.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo il raccordo anulare per traffico in carreggiata esterna Cooder tratti dalla Laurentina alla diramazione Roma Sud risolto l'incidente sulla a91 Roma Fiumicino permangono code all' altezza del Raccordo Anulare verso quest'ultimo nella stessa direzione per traffico si rallenta anche sulla diramazione Roma nord da Settebagni e sulla diramazione Roma Sud Tor Vergata ha risolto Anche l'incidente su via dell'Aeroporto la circolazione è scorrevole da via Trincea delle Frasche a via Portuense in direzione Fiumicino chiudiamo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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