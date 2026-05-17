Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-05-2026 ore 15 | 25

Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione di Astral infomobilità. Oggi alle 15:25 si segnala una situazione di viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Le autorità hanno comunicato alcune variazioni e possibili disagi lungo le principali arterie della regione. La rete di trasporti pubblici sta monitorando attentamente gli sviluppi per fornire aggiornamenti tempestivi ai cittadini. Restano attive alcune restrizioni e deviazioni che potrebbero influenzare gli spostamenti programmati in questa fascia oraria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Astral infomobilità Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione al momento è scorrevole sulle principali strade e autostrade della nostra regione fatta eccezione per un incidente sulla A24 Roma Teramo all'altezza di lunghezza che crea code da Ponte di Nona in direzione Teramo ricordiamo che nella giornata di oggi domenica 17 maggio sulle autostrade fino alle ore 22 È attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo Cambiamo argomento trasporto pubblico a Roma in occasione delle finali degli Internazionali di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-05-2026 ore 15:25 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026 Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2026 ore 17:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio si intensifica il traffico sulle strade del grande... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 17:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A12 Roma Tarquinia segnalato un... #Roma #StadioOlimpico #Derby #17maggio ore 12:00 #Roma #Lazio #SerieA modifiche alla viabilità zona #ForoItalico tinyurl.com/5eypz7fu @WazeLazio #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-05-2026 ore 08:25Astral infomobilità ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali autostrade del territorio ad ... romadailynews.it Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it