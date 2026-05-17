Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-05-2026 ore 13 | 25

Alle 13:25 del 17 maggio 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella città di Roma e nella regione Lazio. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale riguardo alle condizioni del traffico, eventuali incidenti e chiusure stradali. La comunicazione viene trasmessa attraverso vari canali, con l’obiettivo di informare i cittadini sulle situazioni attuali e facilitare gli spostamenti quotidiani. Nessuna modifica o intervento straordinario è stato segnalato in questa comunicazione.

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