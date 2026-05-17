Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-05-2026 ore 12 | 25

Alle 12:25 del 17 maggio 2026, sul portale di Astral infomobilità è stato aggiornato un servizio di comunicazione riguardante la viabilità nella regione Lazio. Il sistema fornisce informazioni in tempo reale sulla circolazione e eventuali disagi sulla rete stradale della zona, con particolare attenzione alle principali arterie di Roma. Il servizio è destinato a cittadini e pendolari che vogliono verificare lo stato del traffico e pianificare i propri spostamenti durante la giornata.

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