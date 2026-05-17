Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-05-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 del 17 maggio 2026, si è diffusa la nuova comunicazione di Astral Infomobilità, il servizio della regione Lazio dedicato all'informazione sulla viabilità. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali disagi presenti sulla rete stradale della città e della regione, con aggiornamenti in tempo reale. La comunicazione viene trasmessa agli utenti attraverso i canali ufficiali per consentire una migliore gestione degli spostamenti quotidiani.

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Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e sulle principali autostrade del territorio percorrendo via Casilina traffico rallentato a finocchio in prossimità dell'incrocio con via di Fontana Candida nei due sensi di marcia in via Nomentana un cantiere attivo il traffico altezza Fonte Nuova direzione Roma in via Salaria rallentamenti altezza a Monterotondo Scalo nei due sensi di marcia ad Anguillara si rallenta sulla principale via Anguillarese altezza via della mainella direzione strada provinciale Braccianese Claudia mentre sulla.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-05-2026 ore 10:25 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026 Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-05-2026 ore 17:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare si rallenta tra le... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 17:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A12 Roma Tarquinia segnalato un... #Roma #StadioOlimpico #Derby #17maggio ore 12:00 #Roma #Lazio #SerieA modifiche alla viabilità zona #ForoItalico tinyurl.com/5eypz7fu @WazeLazio #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-05-2026 ore 08:25Astral infomobilità ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali autostrade del territorio ad ... romadailynews.it Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it