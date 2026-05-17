Vi raccontiamo il nostro Marco ucciso a vent' anni con un colpo di pistola

Un giovane di vent'anni, originario di Cerveteri, è stato ucciso con un colpo di pistola. La vittima aveva 20 anni e il suo nome era Marco. La notizia ha suscitato scalpore e ha portato alla luce un fatto di cronaca che coinvolge un episodio di violenza letale. Le autorità stanno indagando sulle circostanze che hanno portato alla scomparsa di Marco, mentre amici e familiari ricordano il ragazzo con un sorriso e immagini del suo volto.

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Parlano Marina Conte e Valerio Vannini, genitori di Marco Vannini, morto 11 anni fa a seguito di una vicenda che ancora oggi suscita orrore: "Anche chi non lo conosceva lo amava" Ricordare Marco Vannini significa avere in mente quel sorriso, quello di un ragazzo di 20 anni di Cerveteri, bello come il sole, fuori e dentro. “È contronatura la morte di un figlio, è come se si spegnesse una luce. Ma noi abbiamo promesso a Marco che, fino a quando saremo su questa terra terremo, in vita il suo nome. Il suo sorriso continua ad aprire il cuore di tutti noi”, raccontano a IlGiornale i genitori del giovane Marina Conte e Valerio Vannini. Marco Vannini è stato colpito da un’arma da fuoco a Ladispoli la notte tra il 17 e il 18 maggio 2015. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Vi raccontiamo il nostro Marco, ucciso a vent'anni con un colpo di pistola" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Suzie Berton - Film complet - Comédie dramatique - Line Renaud, André Dussolier (FP) Sullo stesso argomento Giovane di 23 anni ucciso nel Cagliaritano con un colpo di pistolaAGI - Un giovane di 23 anni, muratore residente a Villacidro, è stato ucciso nella notte a Monserrato (Cagliari) con un colpo di pistola al petto. Cagliari, muratore di 23 anni ucciso con un colpo di pistola al petto nel cuore della notteIl delitto a a Monserrato, in Sardegna: il giovane muratore di 23 anni è stato raggiunto da un colpo di pistola al petto rivelatosi fatale.