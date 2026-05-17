Nelle ultime ore, particolare attenzione è stata rivolta alla Seconda categoria, che ha visto diverse novità emergere nel panorama sportivo locale. Le notizie riguardano cambiamenti e sviluppi che coinvolgono squadre, allenatori e programmi di gioco, segnando un momento di fermento e aggiornamenti nel settore. La discussione si concentra principalmente sulle vicende di questa categoria, lasciando in secondo piano altri ambiti del calcio amatoriale. La situazione continua a evolversi, con aggiornamenti che vengono comunicati nel corso delle prossime ore.

Nelle ultime ore la più attiva è sicuramente la Seconda categoria, con tutte le novità più recenti che riguardano proprio questa categoria. Partiamo dal Carpineti, dove ci sono altre tre riconferme ufficiali, e si segue la linea verde dei giovani. Rimangono Nicolò Croci, difensore del 2001, Nicolas Pantani (centrocampista del 2006), e Marco Gualandri (terzino del 2007, promosso dalle giovanili). È tempo anche dei primi due nuovi innesti: arrivano i giovani Marco Carubbi, difensore centrale del 2007 (ex juniores dell’Atletic Progetto Montagna), e Giovanni Rivi, centrocampista del 2007 anch’esso ex juniores dell’Atletic. Il Vetto, che ha confermato in panchina mister Paolo Domenichini, ha ufficializzato anche la conferma di sei giocatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vetto e Virtus Calerno, il futuro è la continuità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Stadio Comunale: la Virtus Sanremo esige garanzie per il futuroAlessandro Masu, presidente della Sanremese, ha dato il via a una serie di lavori di manutenzione all’interno dello stadio Comunale di Sanremo.

Leggi anche: Virtus, a fari spenti verso il futuro. Possibile collaborazione con la Grifo

Vetto e Virtus Calerno, il futuro è la continuitàNelle ultime ore la più attiva è sicuramente la Seconda categoria, con tutte le novità più recenti che riguardano ... ilrestodelcarlino.it

Seconda e terza categoria. Calerno e Montecavolo staccano il pass per le finali play offVirtus Calerno e Montecavolo staccano il pass per le finali play-off di Seconda categoria. Il team della via Emilia impatta 2-2 col Gattatico ed esulta grazie al miglior piazzamento in campionato: per ... msn.com