Vetto e Virtus Calerno il futuro è la continuità

Da ilrestodelcarlino.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, particolare attenzione è stata rivolta alla Seconda categoria, che ha visto diverse novità emergere nel panorama sportivo locale. Le notizie riguardano cambiamenti e sviluppi che coinvolgono squadre, allenatori e programmi di gioco, segnando un momento di fermento e aggiornamenti nel settore. La discussione si concentra principalmente sulle vicende di questa categoria, lasciando in secondo piano altri ambiti del calcio amatoriale. La situazione continua a evolversi, con aggiornamenti che vengono comunicati nel corso delle prossime ore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nelle ultime ore la più attiva è sicuramente la Seconda categoria, con tutte le novità più recenti che riguardano proprio questa categoria. Partiamo dal Carpineti, dove ci sono altre tre riconferme ufficiali, e si segue la linea verde dei giovani. Rimangono Nicolò Croci, difensore del 2001, Nicolas Pantani (centrocampista del 2006), e Marco Gualandri (terzino del 2007, promosso dalle giovanili). È tempo anche dei primi due nuovi innesti: arrivano i giovani Marco Carubbi, difensore centrale del 2007 (ex juniores dell’Atletic Progetto Montagna), e Giovanni Rivi, centrocampista del 2007 anch’esso ex juniores dell’Atletic. Il Vetto, che ha confermato in panchina mister Paolo Domenichini, ha ufficializzato anche la conferma di sei giocatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

vetto e virtus calerno il futuro 232 la continuit224
© Ilrestodelcarlino.it - Vetto e Virtus Calerno, il futuro è la continuità
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Stadio Comunale: la Virtus Sanremo esige garanzie per il futuroAlessandro Masu, presidente della Sanremese, ha dato il via a una serie di lavori di manutenzione all’interno dello stadio Comunale di Sanremo.

Leggi anche: Virtus, a fari spenti verso il futuro. Possibile collaborazione con la Grifo

virtus calerno vetto e virtus calernoVetto e Virtus Calerno, il futuro è la continuitàNelle ultime ore la più attiva è sicuramente la Seconda categoria, con tutte le novità più recenti che riguardano ... ilrestodelcarlino.it

Seconda e terza categoria. Calerno e Montecavolo staccano il pass per le finali play offVirtus Calerno e Montecavolo staccano il pass per le finali play-off di Seconda categoria. Il team della via Emilia impatta 2-2 col Gattatico ed esulta grazie al miglior piazzamento in campionato: per ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web