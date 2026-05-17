A Venezia, uno studente proveniente da Tivoli è stato scelto per far parte della giuria del festival CinemaSarà. La presenza di giovani nel gruppo di valutazione è stata confermata, con cinque partecipanti selezionati tra i candidati. L’edizione 2026 del Decalogo Cinemasarà prevede l’accesso di questa giuria in un ruolo centrale per la valutazione delle pellicole in gara. La decisione di coinvolgere giovani giudici si inserisce nel percorso di rinnovamento del festival.

? Domande chiave Come influenzerà il Decalogo Cinemasarà 2026 il giudizio della giuria? Chi sono i cinque giovani selezionati per valutare i film? Quali criteri analizzerà lo studente per assegnare il premio alla critica? Perché la competenza informatica è stata decisiva per questa selezione??? In Breve Giuria composta da 5 giovani rappresentanti nazionali tra il 2 e il 12 settembre. Progetto nato dalla collaborazione tra Cineteca Milano e Fondazione EOS. La docente Cristina Leoni coordina il pe . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia: lo studente di Tivoli entra nella giuria del CinemaSarà

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Amadeus entra nella giuria del serale di Amici 25: il suo postABBONATI A DAYITALIANEWS Annuncio ufficiale e data di partenza È ormai confermato: Amadeus sarà il quarto giudice del serale di “Amici di Maria De...

Venezia 83, Maggie Gyllenhaal presidente di giuria alla Mostra del Cinema 2026Sarà Maggie Gyllenhaal la presidente della Giuria della 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Studente veneziano di 14 anni cade dal balcone di un hotel durante una gita: soccorso in eliambulanza. #Veneto #Friuli #Udine #Venezia #Cronaca #Inevidenza x.com

Test INVALSI, a scuola il livello è più basso del pre-Covid. I dati per regioni in materie digitali e quelli per provicinia degli studenti che raggiungono risultati adeguati rispetto al Pre-Covid reddit

TIVOLI – Lo studente Alessandro Grassi in giuria alla Mostra del Cinema di VeneziaSi chiama Alessandro Grassi, è uno studente della classe quinta C Informatica dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale Alessandro Volta di Tivoli e farà parte della giuria ufficiale del Premio Coll ... tiburno.tv

Studente 13enne precipita dal balcone durante la gita scolastica, è grave. Stava scavalcando per raggiungere un'altra cameraVENEZIA - Precipita dal balcone dell'hotel durante la gita scolastica, grave un 13enne di Pellestrina. L'incidente è avvenuto martedì sera verso le 21,30 in una ... ilgazzettino.it