A Venezia si avvicina il voto per il Comune, con i sondaggi che indicano una sfida aperta tra i candidati. L'attenzione si concentra sulla possibilità di cambiare le sorti della corsa elettorale, con alcuni che cercano di superare il favorito attuale. La presenza di molti indecisi potrebbe risultare determinante, creando un’incertezza sulla vittoria finale. La fase conclusiva si avvicina e le preferenze degli elettori sono al centro delle discussioni.

? Punti chiave Chi riuscirà a ribaltare il vantaggio di Martella nell'ultima settimana?. Come influenzerà l'enorme massa di indecisi l'esito finale del voto?. Perché i sondaggi mostrano risultati così diversi tra loro?. Quali candidati minori potrebbero sottrarre voti decisivi ai due leader?.? In Breve Sondaggio Demetra vede Venturini al 44% contro il 35% di Martella.. Martini, Boldrin e Agirmo raccolgono tra il 2% e il 6,4%.. Indecisi tra il 16% di BiDiMedia e il 46% di Tecnè.. Voto previsto per i giorni 24 e 25 maggio a Venezia.. A una settimana dal voto del 24 e 25 maggio, i dati dei sondaggi sulla corsa per il Comune di Venezia delineano uno scenario dove Andrea Martella e Simone Venturini si trovano in un equilibrio estremamente precario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia, corsa al Comune: sondaggi accendono la sfida tra i candidati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Elezioni Ungheria 2026, nei sondaggi è sfida tra Orbán e Magyar: date, candidati e come funziona il votoDomenica 12 aprile gli elettori ungheresi sono chiamati alle urne per le elezioni legislative, in un passaggio che potrebbe segnare una svolta...

Venezia, sfida al voto: Martella guida i sondaggi verso Palazzo Ducale? Domande chiave Chi riuscirà a fermare lo svuotamento del centro storico veneziano? Come cambierà la gestione dei fondi per la Biennale e la Fenice?...

Qui @Lega_B: regular season 2025-2026 terminata con la promozione diretta in @SerieA di #Venezia e #Frosinone. Per Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia ed Avellino qualificazione ai playoff per la corsa al terzo ed ultimo posto promozione. x.com

Elezioni comunali, Claudio Vernier dalla piazza al Comune: La lezione marciana per salvare VeneziaVENEZIA - La piazza, con i suoi masegni dalla storia millenaria e con le colonne di Marco e Todaro, vedette silenziose sopra le migliaia di turisti giornalieri e residenti, è la sua ... ilgazzettino.it

Elezioni comunali, la carica dei ventenni. Tutte le schede per Comune e municipalitàVENEZIA - Azzurra per il Comune, rosa per le municipalità. A quasi una settimana dal voto per le amministrative di Venezia, ecco i fac simile delle schede elettorali (pubblicati dal ... ilgazzettino.it