Durante le ore notturne a Pachino, nel Siracusano, un incendio ha coinvolto la sede di un'azienda specializzata in imballaggi destinati al settore agricolo. Le fiamme hanno causato ingenti danni alla struttura, rendendo difficoltoso l'intervento dei vigili del fuoco. Le autorità stanno esaminando le cause dell'incendio, valutando anche la possibilità di collegamenti con attività illecite come il racket. Non risultano al momento persone coinvolte o ferite.

Un devastante incendio è divampato durante la notte a Pachino, nel Siracusano, colpendo duramente la sede della «La Fenice - Packaging», un’azienda d’eccellenza nel settore dell’imballaggio per il comparto agricolo locale. Il rogo, le cui proporzioni sono apparse subito preoccupanti, ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sull'accaduto la Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo: le indagini sono in mano alle forze dell’ordine che stanno vagliando ogni pista per accertare la natura del rogo. Sebbene i rilievi siano ancora in corso, tra le ipotesi investigative non si esclude l’atto doloso a scopo intimidatorio, riconducibile al racket delle estorsioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Vasto rogo devasta un'impresa d'imballaggio a Pachino: l'ombra del racket tra le ipotesi

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