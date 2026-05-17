Valentina Ferragni ha pubblicato su Instagram foto dei tre bagni della sua nuova abitazione a Milano. Le immagini hanno attirato l’attenzione dei follower, alcuni dei quali hanno notato un dettaglio che ha diviso le opinioni sul suo stile. La influencer ha mostrato gli ambienti, senza commentare ulteriormente, lasciando agli utenti la possibilità di interpretare le scelte estetiche. La condivisione ha generato commenti di varia natura, tra apprezzamenti e critiche, sui dettagli presenti nei bagni.

Valentina Ferragni ha recentemente condiviso su Instagram le immagini dei tre bagni della sua nuova casa a Milano. Dopo una lunga ristrutturazione, l’abitazione è diventata il centro dell’attenzione, ma i fan si chiedono anche della sua relazione con Matteo Napoletano. I segnali social tra i due sembrano indicare una crisi, con assenza di foto insieme e interazioni pubbliche. Natalia Paragoni cambia nome alla figlia: ecco il motivo della scelta La nuova casa e i bagni in evidenza. Nel suo ultimo post, Valentina ha mostrato i bagni ristrutturati, ma la presenza della dicitura “adv” ha sollevato interrogativi. Molti follower si sono chiesti se questo significasse che l’influencer avesse ricevuto tutto gratuitamente in cambio di pubblicità. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Valentina Ferragni mostra casa, ma un dettaglio divide i fan

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