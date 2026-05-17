Vado-Folgore | festa a Carate e bomba societaria nello stadio Chittolina

A Carate si è svolta una festa legata alla squadra Vado-Folgore, mentre nello stadio Chittolina si è verificata un’esplosione che ha coinvolto la società sportiva. Tra le questioni principali ci sono le motivazioni che hanno portato l’allenatore a lasciare la Serie C e come questa decisione possa incidere sulla preparazione e sul morale dei calciatori. La notizia relativa alla situazione societaria ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, creando un clima di attesa e incertezza.

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