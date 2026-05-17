Il confronto tra Stati Uniti e Cina continua a essere al centro dell’attenzione internazionale, con alcune analisi che indicano una vittoria per il leader cinese in un momento in cui gli Stati Uniti sembrano ritirarsi. Questa dinamica si inserisce in un quadro più ampio di competizione tra le due superpotenze, mentre le notizie quotidiane spesso coprono eventi di portata locale o nazionale. Le dichiarazioni di analisti evidenziano come le strategie delle due parti si siano evolute negli ultimi mesi, influenzando gli equilibri globali.

Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Il grande palcoscenico mondiale ci distrae dalle piccole cronache di casa nostra. Così ora l'incontro tra Trump e Xi Jing Ping, appena sparecchiato, ci consente di alzare lo sguardo oltre lo steccato di casa e di fare i conti - o almeno, cercare di farli - con tutti gli interrogativi globali che infine decideranno anche di noi e delle nostre sorti. Ai tempi di Mao e di Nixon 1972) gli Stati Uniti e la Cina erano (assieme all'U) i due poli della disputa globale. Tutto sembrava molto ordinato. Di qua la democrazia, di là il comunismo. Di qua il mercato, di là lo statalismo economico. Di qua le libere elezioni, di là le parate. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Usa-Cina, Follini: "Xi vince il match, Stati Uniti in ritirata"

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