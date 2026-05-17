UniMol a Pesche | 200 studenti per salvare i sapori della biodiversità

A Pesche, un gruppo di circa 200 studenti dell’Università del Molise si sta impegnando in un progetto dedicato alla tutela della biodiversità alimentare. Durante l’iniziativa, gli studenti si concentrano su metodi pratici per preservare le tradizioni culinarie tramandate dai nonni e sulle tecniche da applicare per proteggere le filiere locali. L’obiettivo è coinvolgere giovani in attività di ricerca che possano contribuire alla conservazione delle varietà di prodotti tipici della zona.

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? Punti chiave Come può la ricerca scientifica salvare i sapori dei nostri nonni?. Quali tecniche useranno gli studenti per proteggere le filiere locali?. Perché la biodiversità è fondamentale per l'economia delle piccole aziende?. Chi guiderà i giovani verso la gestione sostenibile del territorio?.? In Breve Evento organizzato dai Dipartimenti di Bioscienze e Agricoltura con Regione Molise e ARSARP.. Programma prevede seminari, laboratori pratici e visite al Museo UniMol delle Scienze Naturali.. Partecipazione di studenti delle scuole primarie, secondarie e degli istituti agrari regionali.. Degustazioni di prodotti tipici mirano a sostenere economicamente le piccole aziende agricole locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - UniMol a Pesche: 200 studenti per salvare i sapori della biodiversità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Maltempo a Petacciato: UniMol salva l’anno agli studenti colpitiL’Università del Molise ha varato un pacchetto di misure d’urgenza per sostenere gli studenti colpiti dal maltempo, con particolare attenzione a chi... Leggi anche: Studenti alla scoperta della natura. Toccano con mano la biodiversità L'ambasciatore del Brasile in Italia in visita alla sede Unimol di PescheVisita istituzionale all'Università del Molise dell'ambasciatore del Brasile in Italia, Renato Mosca de Souza. (ANSA) ... ansa.it Unimol, Informatica, nuovi indirizzi a Termoli e Pesche(ANSA) - TERMOLI, 25 FEB - Si amplia l'offerta formativa del Corso di Laurea in Informatica dell'Università del Molise con un percorso comune presso la sede Unimol di Termoli e al Dipartimento di ... ansa.it