Una vita al fianco dei malati Via in memoria di Barsanti

Ieri mattina si è svolta una cerimonia per intitolare una porzione dell’attuale via dell’Ospedale Campo di Marte a Gemma Rita Barsanti, una figura nota nel settore sanitario locale. La cerimonia ha avuto un tono emotivo, riunendo persone legate alla professionista e alla sua attività. Gemma Rita Barsanti è ricordata per aver ricoperto il ruolo di primaria nel reparto di oncologia nei primi anni duemila. La cerimonia ha segnato un momento di riconoscimento pubblico per il suo contributo.

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di Giulia Prete È stata una cerimonia carica di emozione quella che si è svolta ieri mattina per l’intitolazione di una parte dell’attuale via dell’Ospedale Campo di Marte a Gemma Rita Barsanti, storica primaria del reparto di oncologia nei primi anni 2000. La cerimonia si è tenuta proprio nel tratto di strada che costeggia l’area dell’ex ospedale, luogo che per anni ha visto la dottoressa Barsanti lavorare, curare e accompagnare pazienti e famiglie con uno sguardo profondamente umano alla medicina. Un luogo che oggi, nel suo nome, sembra restituire memoria e riconoscenza a chi ha lasciato un segno indelebile nella sanità lucchese e nella vita di tante persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una vita al fianco dei malati. Via in memoria di Barsanti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video He's Mom's choice! Caught my fiancé cheating, so I seduced an ascetic doctor for revenge! Sullo stesso argomento Da quasi cinquant’anni al fianco dei bambini malatiPer un bambino e per la sua famiglia, l'ospedale non è mai solo un luogo di cura. Università Bicocca al fianco dei bambini malati oncologici: in Uganda arriva il progetto PrismaMilano, 5 marzo 2026 – L’Università Bicocca di Milano al servizio dei bambini malati oncologici dell’Uganda. Assidai alla Race for the Cure 2026 con Fasi, IWS, Datahubs e Progesa al fianco di Komen Italia. Domenica correremo con la squadra #5XCare, vi aspettiamo fino a domenica 10 maggio al Circo Massimo. #RacefortheCure2026 x.com Ho un dolore acuto e invalidante al fianco, i medici non vogliono indagare ulteriormente. reddit Giancarlo Giammetti: Da Roma a Parigi, la mia vita al fianco di ValentinoSiamo stati estremamente importanti l’uno per l’altro, esordisce Giancarlo Giammetti. Un concetto che torna più volte, come un filo che tiene insieme tutto il racconto. Pronunciato con naturalezza, ... milanofinanza.it