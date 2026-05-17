Una giornata particolare | un capolavoro con Loren e Mastroianni

Da liberoquotidiano.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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UNA  GIORNATA  PARTICOLARE  Rai 5  ore  21.20 Con Sophia  Loren,Marcello Mastroianni e  John  Vernon. Regia di  Ettore  Scola. Produzione Italia 1977. Durata:  1 ora e 43 minuti LA TRAMA  La   giornata particolare è  il  6 maggio 1938, quando  Roma  è in fermento  per la visita ufficiale  di  Hitler. Tutti  in piazza a vedere la parata nazifascista. In un  caseggiato   romano    rimangono   solo una madre  di  famiglia (il marito  e i figli  sono alla parata)  e un annunciatore  della radio  in  procinto  di  essere mandato  al   confino. Tra i due emarginati sorge  un quasi amore (lui è omosessuale). PERCHE'  VEDERLO  Perchè  i  ritratti   di   due  vittime  del maschilismo  imperante  negli anni 30  sono  dolorosi e  commoventi  come raramente  s'è   visto in  cinema. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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