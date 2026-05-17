Una giornata particolare | un capolavoro con Loren e Mastroianni

UNA GIORNATA PARTICOLARE Rai 5 ore 21.20 Con Sophia Loren,Marcello Mastroianni e John Vernon. Regia di Ettore Scola. Produzione Italia 1977. Durata: 1 ora e 43 minuti LA TRAMA La giornata particolare è il 6 maggio 1938, quando Roma è in fermento per la visita ufficiale di Hitler. Tutti in piazza a vedere la parata nazifascista. In un caseggiato romano rimangono solo una madre di famiglia (il marito e i figli sono alla parata) e un annunciatore della radio in procinto di essere mandato al confino. Tra i due emarginati sorge un quasi amore (lui è omosessuale). PERCHE' VEDERLO Perchè i ritratti di due vittime del maschilismo imperante negli anni 30 sono dolorosi e commoventi come raramente s'è visto in cinema. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Una Giornata Particolare di Ettore Scola: il Suo Film Migliore

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