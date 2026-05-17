Un motociclista ferito grave e altri due coinvolti con un' auto in fosso
Oggi, domenica 17 maggio, intorno alle 12, si è verificato un incidente lungo la strada regionale 74 che collega San Michele al Tagliamento a Bibione. Nell’impatto sono rimasti coinvolti quattro veicoli, tra cui un’auto e tre motociclette. Un motociclista è rimasto gravemente ferito, mentre altri due persone sono state coinvolte con l’auto in un fosso vicino alla carreggiata. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata chiarita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.
Verso le 12 di oggi, domenica 17 maggio, in uno schianto accaduto lungo la strada regionale 74, la extraurbana che collega San Michele al Tagliamento a Bibione sono rimasti coinvolti 4 veicoli: una macchina e tre moto. Uno dei motociclisti, C.A. di 29 anni residente a San Donà, ha riportato le. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Una banda di motociclisti ha bloccato la strada all'auto.
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