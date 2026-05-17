Un motociclista ferito grave e altri due coinvolti con un' auto in fosso

Oggi, domenica 17 maggio, intorno alle 12, si è verificato un incidente lungo la strada regionale 74 che collega San Michele al Tagliamento a Bibione. Nell’impatto sono rimasti coinvolti quattro veicoli, tra cui un’auto e tre motociclette. Un motociclista è rimasto gravemente ferito, mentre altri due persone sono state coinvolte con l’auto in un fosso vicino alla carreggiata. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata chiarita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

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