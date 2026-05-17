Un film in 24 ore | la sfida MidnightRun24 sbarca per la prima volta in Italia a Lecce

Una nuova competizione cinematografica ha preso il via a Lecce, dove organizzatori e partecipanti si sono impegnati a realizzare un film in sole ventiquattro ore. La sfida, chiamata MidnightRun24, è nata negli Stati Uniti nel 2018 e per la prima volta si svolge in Italia, scegliendo la città salentina come prima tappa nel nostro paese. Durante l’evento, i partecipanti hanno avuto a disposizione un tempo limitato per concepire, girare e montare un’opera audiovisiva.

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