Un film in 24 ore | la sfida MidnightRun24 sbarca per la prima volta in Italia a Lecce
Una nuova competizione cinematografica ha preso il via a Lecce, dove organizzatori e partecipanti si sono impegnati a realizzare un film in sole ventiquattro ore. La sfida, chiamata MidnightRun24, è nata negli Stati Uniti nel 2018 e per la prima volta si svolge in Italia, scegliendo la città salentina come prima tappa nel nostro paese. Durante l’evento, i partecipanti hanno avuto a disposizione un tempo limitato per concepire, girare e montare un’opera audiovisiva.
LECCE - Ventiquattro ore per trasformare un’idea in un film: è questa la sfida di MidnightRun24, la competizione cinematografica nata negli Stati Uniti nel 2018 che per la prima volta varca i confini nazionali e sceglie Lecce come prima tappa italiana.L’evento, in programma dal 22 al 23 maggio, è. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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