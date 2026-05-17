Umbria crisi del lavoro | 22.863 posti vuoti per mancanza di candidati
In Umbria, il settore del lavoro sta affrontando una crisi con oltre 22.800 posti vacanti, principalmente a causa della mancanza di candidati qualificati. Le aziende di Perugia segnalano difficoltà nel reperire personale adeguato, considerando che i posti disponibili sono passati dal 9% al 30% in pochi anni. Questa situazione interessa diversi settori e si traduce in un aumento delle opportunità di lavoro non coperte, evidenziando un divario tra domanda e offerta di occupazione.
? Punti chiave Perché le aziende di Perugia non riescono a trovare personale idoneo?. Come si è passati dal 9% al 30% di posti vuoti?. Chi sta causando il corto circuito tra studi e lavoro?. Quali settori rischiano lo stallo operativo per mancanza di candidati?.? In Breve Perugia registra il 33% di posti vuoti su 50.560 opportunità totali.. Terni presenta 4.832 contratti non assegnati su 15.320 offerte disponibili.. Il tasso di vacanza regionale al 32,7% supera il 30,2% nazionale.. Il divario tra domanda e offerta è salito dal 9,7% del 2017.. Ventiduemila ottocento sessantatré posti di lavoro sono rimasti vuoti in Umbria lo scorso anno a causa della mancanza di candidati idonei, secondo i dati dell’indagine Cgia basata sul sistema informativo Excelsior. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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