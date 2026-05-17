Umbria crisi del lavoro | 22.863 posti vuoti per mancanza di candidati

In Umbria, il settore del lavoro sta affrontando una crisi con oltre 22.800 posti vacanti, principalmente a causa della mancanza di candidati qualificati. Le aziende di Perugia segnalano difficoltà nel reperire personale adeguato, considerando che i posti disponibili sono passati dal 9% al 30% in pochi anni. Questa situazione interessa diversi settori e si traduce in un aumento delle opportunità di lavoro non coperte, evidenziando un divario tra domanda e offerta di occupazione.

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