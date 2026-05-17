Ultimissime Juve LIVE | bianconeri ko contro la Fiorentina le parole di Spalletti in conferenza

Nella giornata di oggi, le notizie riguardanti la squadra di calcio si sono concentrate sull'esito della partita contro la Fiorentina, conclusa con una sconfitta per la Juventus. In conferenza stampa, l’allenatore della Fiorentina ha commentato l’incontro, fornendo alcune considerazioni sulle prestazioni della squadra. La redazione di JuventusNews24 segue in tempo reale gli sviluppi più recenti, offrendo aggiornamenti sulle ultime ore di attività in casa bianconera.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 17 maggio 2026. Conferenza stampa Spalletti post Juve Fiorentina: «Questa settimana parlerò con John Elkann ma sarà un’analisi di me stesso, io devo presentare qualcosa in più di quanto fatto oggi». Ore 15.00 – Conferenza stampa Spalletti post Juve Fiorentina: le sue dichiarazioni dopo il match della 37ª giornata di Serie A 202526 Pagelle Juve Fiorentina: non si salva nessuno! SOS portiere, SOS personalità VOTI. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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La prima cosa da fare è tornare a vincere | Le parole di Spalletti dopo Fiorentina-Juventus 1-1

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