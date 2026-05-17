Ultime Notizie Serie A | tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Nelle notizie di oggi sulla Serie A si sono registrate diverse novità riguardanti le partite in programma, gli infortuni di alcuni giocatori e le decisioni prese dagli allenatori per le prossime sfide. Sono stati annunciati anche i risultati delle ultime gare, con alcune squadre che hanno ottenuto vittorie importanti e altre che hanno subito sconfitte. Inoltre, si sono fatte avanti indiscrezioni su possibili trasferimenti e cambiamenti nelle rose delle squadre. Queste sono le principali informazioni aggiornate sul massimo campionato italiano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Conte apre il punto interrogativo sul proprio futuro: «Sarò sempre grato a De Laurentiis per aver allenato il Napoli, giusto fare chiarezza in modo sereno» Marotta risponde a tono a Cardinale: «Gli auguro di fare lo stesso percorso dell’Inter negli ultimi 6 anni, la risposta ironica me la tengo per me» Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Chelsea, adesso è ufficiale! Il comunicato Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ultime notizie - Wesley e Koné ceduti, arriva Totti e altro su Celik e Malen Simonelli: Non condividiamo la decisione del Prefetto. Senza una risposta entro stasera presenteremo ricorso al TAR? Ezio #Simonelli , presidente della Lega Serie A, ha commentato le ultime notizie relative alla data e all’orario del derby di Roma #Sp x.com Liberali su Milano: Mi dicevano che ero troppo piccolo. Ma solo perché sei più grande non significa necessariamente che sei più forte. Dal mio esordio in Serie A, ricordo il coro della Curva Sud. Il mio saluto a Milano? Zero rimpianti. reddit Pisa-Napoli, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizieSi prospettava un finale di stagione tranquillo in casa Napoli e invece ci sarà ancora da soffrire un po’ per provare a blindare la qualificazione Champions. L’imprevisto ... ilmattino.it Napoli-Lazio Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizieSogno scudetto virtualmente svanito sponda Napoli dopo l’1-1 in rimonta a Parma nel turno appena trascorso di Serie A. Il sentore era infatti che potesse essere un momento spartiacque per le sorti del ... ilmattino.it