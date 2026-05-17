È arrivato il momento in cui le operazioni di mercato nel calcio si intensificano, con molte trattative che vengono ufficializzate o annunciate quotidianamente. La sessione estiva rappresenta il periodo più atteso per i trasferimenti di giocatori e le negoziazioni tra club, con aggiornamenti che si susseguono di ora in ora. La redazione di Calcio News24 segue da vicino tutte le novità, offrendo notizie aggiornate in tempo reale per i lettori interessati alle ultime mosse del mercato.

Conte apre il punto interrogativo sul proprio futuro: «Sarò sempre grato a De Laurentiis per aver allenato il Napoli, giusto fare chiarezza in modo sereno» Marotta risponde a tono a Cardinale: «Gli auguro di fare lo stesso percorso dell’Inter negli ultimi 6 anni, la risposta ironica me la tengo per me» Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Chelsea, adesso è ufficiale! Il comunicato Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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