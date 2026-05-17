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Da calcionews24.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivato il momento in cui le operazioni di mercato nel calcio si intensificano, con molte trattative che vengono ufficializzate o annunciate quotidianamente. La sessione estiva rappresenta il periodo più atteso per i trasferimenti di giocatori e le negoziazioni tra club, con aggiornamenti che si susseguono di ora in ora. La redazione di Calcio News24 segue da vicino tutte le novità, offrendo notizie aggiornate in tempo reale per i lettori interessati alle ultime mosse del mercato.

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