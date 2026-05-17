Udinese-Cremonese 0 | 1 | I bianconeri chiudono in casa con una sconfitta

Nell'ultima partita casalinga della stagione, l'Udinese ha perso 1-0 contro la Cremonese. La squadra ha subito la sconfitta in casa, portando a otto il numero di volte in cui è accaduto durante la stagione. La partita si è conclusa con il gol decisivo da parte della Cremonese, senza altre reti segnate. Dopo questa sfida, l'Udinese chiude il campionato tra le mura amiche con questa sconfitta.

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