Udinese-Cremonese 0 | 1 | I bianconeri chiudono in casa con una sconfitta
Nell'ultima partita casalinga della stagione, l'Udinese ha perso 1-0 contro la Cremonese. La squadra ha subito la sconfitta in casa, portando a otto il numero di volte in cui è accaduto durante la stagione. La partita si è conclusa con il gol decisivo da parte della Cremonese, senza altre reti segnate. Dopo questa sfida, l'Udinese chiude il campionato tra le mura amiche con questa sconfitta.
L'Udinese termina il suo campionato casalingo lasciando i tre punti all'avversario. È l'ottava volta che accade in stagione. Per i grigiorossi segna Vardy, al 9' del primo tempo. Le pagelle.Okoye 6Potrebbe gestire meglio la respinta dalla quale nasce la rete grigiorossa? No, ha fatto (quasi) del. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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