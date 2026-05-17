Ucraina Zelensky | Stiamo preparando una risposta al trasferimento della cittadinanza russa in Transnistria

Il presidente ucraino ha annunciato che il suo governo sta lavorando a una risposta alle recenti decisioni di Mosca, che facilitano l’ottenimento della cittadinanza russa ai residenti della regione separatista della Transnistria, situata in Moldavia. La notizia arriva dopo che le autorità russe hanno modificato le procedure per concedere la cittadinanza ai cittadini di quell’area. Finora, non sono stati comunicati dettagli specifici sulle misure che saranno adottate.

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Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto una reazione alle nuove misure di Mosca che consentono ai cittadini della regione separatista della Transnistria, dalla Moldavia, di ottenere più facilmente la cittadinanza russa. Un nuovo decreto firmato dal presidente Vladimir Putin consentirà ai residenti permanenti della Transnistria di età superiore ai 18 anni di ottenere la cittadinanza russa attraverso un processo semplificato, consentendo loro di saltare i requisiti per dimostrare la loro conoscenza della lingua russa, della storia russa e della legislazione russa. Saranno inoltre esentati dall’obbligo di aver vissuto in Russia per cinque anni prima della presentazione della domanda. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: "Stiamo preparando una risposta al trasferimento della cittadinanza russa in Transnistria" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ZELENSKY A DAVOS cita 'il giorno della marmotta': In un anno NULLA È CAMBIATO Sullo stesso argomento Putin apre ai residenti della Transnistria: cittadinanza russa con procedura semplificataIl presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che introduce una procedura semplificata per concedere la cittadinanza russa ai residenti... Ucraina, Zelensky: “Stiamo facendo tutto il possibile per una conclusione dignitosa della guerra”Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, al termine degli incontri bilaterali tenuti ieri sera a Erevan in Armenia per il vertice della... Zelensky: Nostri attacchi giustificatiDopo l'ondata di droni nella notte su Mosca, il presidente ucraino Zelensky scrive su Telegram:Le nostre risposte al prolungamento della guerra da parte russa e agli attacchi contro le nostre città e ... rainews.it Ucraina, Zelensky: Stiamo preparando una risposta al trasferimento della cittadinanza russa in Transnistria(LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha chiesto una reazione alle nuove misure di Mosca che consentono ai cittadini della ... stream24.ilsole24ore.com Zelenskyy: i russi si stanno preparando a colpire l'Ufficio del Presidente e la residenza reddit