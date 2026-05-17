La Juventus ha comunicato i nomi dei giocatori convocati per la partita contro la Fiorentina, in programma all’Allianz Stadium. La sfida si giocherà alle 12 e rientrano nella lista due sorprese rispetto alle aspettative. La gara si inserisce nella trentasettesima giornata del campionato, con entrambe le squadre che cercano punti importanti in vista della conclusione della stagione. La formazione ufficiale sarà annunciata poco prima del fischio d’inizio.

2026-05-16 22:27:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: La Juventus sfiderà la Fiorentina all’Allianz Stadium nel match valido per la trentasettesima giornata di campionato, con calcio d’inizio alle ore 12. Luciano Spalletti può sorridere: per l’ultima gara casalinga della stagione il tecnico bianconero avrà a disposizione un gruppo al completo. Le notizie più sorprendenti riguardano Arkadiusz Milik e Juan Cabal, regolarmente convocati. Buone notizie anche per quanto riguarda Khephren Thuram: il centrocampista della nazionale francese ha seguito per tutta la settimana un programma differenziato a causa di condizioni fisiche non ottimali ma è a disposizione del tecnico bianconero. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Convocati Juve per la Fiorentina, c’è una doppia sorpresa: ecco la lista completa

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