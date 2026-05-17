Tutto facile per il Napoli che stende il Pisa 3-0 e vola in Champions

Il Napoli ha battuto il Pisa 3-0 all’Arena Garibaldi, consolidando la sua posizione in classifica con 73 punti. La vittoria permette alla squadra di Conte di ottenere la qualificazione alla prossima Champions League. La partita si è conclusa con tre reti segnate senza subire gol. La squadra ha controllato l’incontro dall’inizio alla fine, mantenendo il vantaggio durante tutto il secondo tempo. La vittoria si aggiunge alle altre prestazioni positive stagionali del Napoli.

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Il Napoli vince 3-0 all’Arena Garibaldi contro il Pisa. Con questa vittoria la squadra di Conte si porta a 73 punti e stacca il pass per la qualificazione alla prossima Champions. Missione compiuta per gli azzurri, che raggiungono l’obiettivo minimo, nonostante un’annata ricca di infortuni. Ultima di campionato davanti al proprio pubblico per il Pisa. Una stagione da dimenticare per i nerazzurri, che salutano subito la Serie A, che mancava da ben 34 anni. Hiljemark lancia Stojilkovic in coppia con Moreo in attacco. Conte sceglie Elmas al posto di Politano, sulla linea offensiva insieme ad Alisson Santos ed Hojlund. Primi tempi a senso unico con il Napoli, che parte subito all’attacco e mette alle corde i toscani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video How to Freeze Pizza Dough Sullo stesso argomento Juve da Champions: Boga stende l’Udinese e Spalletti vola al quarto postoLa Juventus di Luciano Spalletti espugna il Friuli e si riprende con forza il quarto posto in classifica, salendo a quota 53 punti. Tutto facile per il Psg, Chelsea ko 3-0 e francesi ai quarti di ChampionsLONDRA (INGHILTERRA) – Tutto facile per il Psg, che batte per 3-0 il Chelsea anche a Londra e ribadisce la superiorità vista nella gara d'andata di... Tutto come da pronostico, tutto troppo facile per l’ #Inter: con 2 gol nel primo tempo si sbarazza della #Lazio e conquista la #CoppaItalia numero 10 della storia. Vittoria mai in discussione, doppietta per #Chivu al primo anno in x.com Tutto è molto facile da imparare con l'IA e questo mi fa sentire perso. reddit Coppa Di Francia, tutto facile per il PSG: Doue, Dembele e Ramos piegano il FontenayTutto facile per il PSG che piega per 4-0 il Fontenay e si conquista il pass per i sedicesimi di finale di Coppa di Francia. Decisivi per i transalpini Doue, Dembele su rigore, poi la doppietta di ... tuttomercatoweb.com Carabao Cup, tutto facile per il Brentford. Fulahm col brivido. Fuori il Wrexham di Ryan ReynoldsSi sono concluse le prime tre gare degli ottavi di finale di Carabao Cup, in Inghilterra. Tutto facile per il Brentford, che si è imposto con uno 0-5 senza appello sul campo del Grimsby. Jensen, Lewis ... tuttomercatoweb.com