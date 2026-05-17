Tutto facile per il Napoli a Pisa

Il Napoli ha ottenuto una vittoria netta contro il Pisa, vincendo 3-0 all’Arena Garibaldi. La squadra di Conte ha segnato tre gol e mantenuto la porta inviolata durante l’intera partita. Con questa vittoria, il Napoli si trova a 73 punti in classifica e ha già raggiunto la qualificazione alla prossima Champions League. La partita si è svolta senza particolari intoppi, con il Napoli che ha controllato il gioco dall’inizio alla fine.

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Il Napoli vince 3-0 all’Arena Garibaldi contro il Pisa. Con questa vittoria la squadra di Conte si porta a 73 punti e stacca il pass per la qualificazione alla prossima Champions. Missione compiuta per gli azzurri, che raggiungono l’obiettivo minimo, nonostante un’annata ricca di infortuni. Ultima di campionato davanti al proprio pubblico per il Pisa. Una stagione da dimenticare per i nerazzurri, che salutano subito la Serie A, che mancava da ben 34 anni. Hiljemark lancia Stojilkovic in coppia con Moreo in attacco. Conte sceglie Elmas al posto di Politano, sulla linea offensiva insieme ad Alisson Santos ed Hojlund. Primi tempi a senso unico con il Napoli, che parte subito all’attacco e mette alle corde i toscani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La doppietta di Neres trascina il Napoli al Maradona Sullo stesso argomento Leggi anche: Tutto facile per il Napoli che stende il Pisa 3-0 e vola in Champions Leggi anche: Rinnovato il servizio del Punto Digitale Facile di Pisa Tutto come da pronostico, tutto troppo facile per l’ #Inter: con 2 gol nel primo tempo si sbarazza della #Lazio e conquista la #CoppaItalia numero 10 della storia. Vittoria mai in discussione, doppietta per #Chivu al primo anno in x.com Tutto è molto facile da imparare con l'IA e questo mi fa sentire perso. reddit Coppa Di Francia, tutto facile per il PSG: Doue, Dembele e Ramos piegano il FontenayTutto facile per il PSG che piega per 4-0 il Fontenay e si conquista il pass per i sedicesimi di finale di Coppa di Francia. Decisivi per i transalpini Doue, Dembele su rigore, poi la doppietta di ... tuttomercatoweb.com Carabao Cup, tutto facile per il Brentford. Fulahm col brivido. Fuori il Wrexham di Ryan ReynoldsSi sono concluse le prime tre gare degli ottavi di finale di Carabao Cup, in Inghilterra. Tutto facile per il Brentford, che si è imposto con uno 0-5 senza appello sul campo del Grimsby. Jensen, Lewis ... tuttomercatoweb.com