All'ISISS “Majorana Bachelet” di Santa Maria a Vico, si tiene una rappresentazione teatrale intitolata “La Gatta Cenerentola”, una rivisitazione dell’opera di Giambattista Basile. L’evento coinvolge studenti e pubblico, portando in scena un adattamento del celebre racconto. La rappresentazione si svolge all’interno dell’istituto, offrendo un’occasione di confronto tra studenti e spettatori. La pièce è stata messa in scena con un’attenzione particolare alla narrazione e alla partecipazione collettiva.

Tempo di lettura: 2 minuti di Tracy Di Piro – L’ISISS “Majorana Bachelet” di Santa Maria a Vico (CE) propone al pubblico “La Gatta Cenerentola”, una rivisitazione teatrale dell’omonimo capolavoro di Giambattista Basile. Lo spettacolo è nato nell’ambito del progetto “Tutti in scena”, con l’obiettivo di creare uno spazio di partecipazione e di coinvolgimento per gli alunni con disabilità e di valorizzazione delle diversità attraverso il teatro. La rappresentazione andrà in scena nel teatro dell’Istituto il 4 giugno 2026 con due matinée alle ore 9:00 e alle ore 11:00; inoltre, è previsto un ulteriore appuntamento con il pubblico, aperto alle famiglie e a tutti coloro che sono interessati a condividere questa esperienza teatrale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Tutti in scena” al Majorana Bachelet: il teatro che abbraccia le diversità

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