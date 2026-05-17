Turismo | Tofanelli e Gaina spingono per fondi alle città fisarmonica

Due rappresentanti del settore turistico hanno avanzato richieste di finanziamenti specifici destinati alle cosiddette città “fisarmonica”, aree caratterizzate da variazioni significative nei servizi pubblici. In attesa di approvazione, si discute su quali criteri e indicatori determineranno l’accesso ai fondi da parte dei vari comuni. Nel frattempo, si valutano i possibili mutamenti nei servizi pubblici di una località balneare, con particolare attenzione alle modalità di distribuzione e alle priorità stabilite dalla nuova legge.

? Punti chiave Come cambieranno i servizi pubblici a Viareggio con la nuova legge?. Quale indice determinerà l'accesso ai nuovi fondi per i comuni?. Perché i residenti estivi pesano così tanto sulla gestione dei rifiuti?. Come influirà la nuova norma sulla sicurezza di Torre del Lago?.? In Breve Indice di pressione turistica fissato a 25 visitatori per ogni residente.. Fondi extra per mobilità, sanità, sicurezza e rifiuti a Viareggio e Torre del Lago.. Nuovi parametri per ricalcolare i fabbisogni standard basati sulle presenze effettive.. Proposta di Riccardo Zuccoli sostenuta da Carlalberto Tofanelli e Giovanna Gaina.. Carlalberto Tofanelli... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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