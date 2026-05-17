Turismo l’Umbria va controcorrente e stacca il resto d’Italia

Secondo il bollettino Excelsior, pubblicato da Unioncamere, Ministero del Lavoro e Unione europea, l’Umbria ha registrato nel mese di maggio e nel trimestre maggio-luglio 2026 un incremento più consistente rispetto ad altre regioni italiane nei programmi di assunzione nel settore del turismo. La regione si distingue quindi per la crescita del numero di posizioni aperte e di contratti stipulati, superando le tendenze registrate nel resto del Paese in questo settore. I dati si riferiscono alle previsioni di assunzione elaborate per il periodo considerato.

Secondo il nuovo bollettino Excelsior, curato da Unioncamere, Ministero del Lavoro e Unione europea, relativo al mese di maggio e al trimestre maggio-luglio 2026, l’Umbria è “la regione italiana con la maggiore crescita, rispetto al 2025, dei programmi di assunzione nel settore da parte delle. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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