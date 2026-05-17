Tumore al colon | la colonscopia virtuale aiuta lo screening ma…

Un nuovo studio si concentra sul ruolo della colonscopia virtuale come strumento di screening per il tumore al colon. La tecnologia radiologica permette di individuare alcuni tipi di polipi, ma può non rilevare tutte le formazioni più piccole o piatte. La colonscopia virtuale si presenta come alternativa alla procedura tradizionale, anche se presenta dei limiti nella capacità di identificare alcune lesioni. La discussione si concentra sui vantaggi e le criticità di questa metodologia diagnostica.

? Domande chiave Come può la colonscopia virtuale evitare i limiti della classica?. Quali polipi rischia di non vedere la tecnologia radiologica?. Perché un esame meno invasivo potrebbe costringere a un secondo percorso?. Come si garantisce la cura immediata dopo una diagnosi digitale?.? In Breve Partecipazione allo screening sale dal 22% al 32-34% con la colonscopia virtuale.. Il Prof. Sconfienza dell'IRCCS Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano analizza i limiti diagnostici.. La colon-TAC identifica con precisione polipi di dimensioni pari o superiori a 10 millimetri.. Lesioni tra 6 e 9 millimetri o polipi piatti richiedono la colonscopia tradizionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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