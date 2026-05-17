Dopo una stagione difficile, la squadra ha festeggiato il primo scudetto in diversi anni, con il tecnico che ha commentato come fosse stato complesso riunire il gruppo dopo le difficoltà dell’anno passato. La partita finale, disputata in uno stadio pieno di tifosi, si è conclusa con un pareggio per 1-1 contro una squadra che aveva già subito la retrocessione. La squadra ha concluso il campionato con un punto di distanza dal secondo in classifica.

2026-05-17 18:39:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: In un San Siro vestito a festa, l’ Inter pareggia per 1-1 contro il già retrocesso Verona. Minimo sforzo per i ragazzi di Chivu che si divertono davanti al proprio pubblico. Partita inevitabilmente dai pochi contenuti tecnico-tattici: all’autorete di Edmundsson in apertura di secondo tempo, ha risposto Bowie nel recupero. I neocampioni d’Italia si sono poi lasciati andare alla festa scudetto alzando il trofeo, sfilando in pullman per le vie di Milano fino a tarda serata. Al termine della gara ha poi parlato il tecnico nerazzurro, Cristian Chivu, il quale si è soffermato sul percorso della propria squadra in questa stagione, dopo aver alzato al cielo anche la Coppa Italia al termine della finale contro la Lazio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – Chivu, gioia Scudetto: “Ricompattare l’ambiente dopo l’anno scorso non era facile. Lo dedico…”

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