Trump fa soldoni col viaggio in Cina

Recentemente sono stati resi noti investimenti significativi da parte di un noto imprenditore nel settore tecnologico, con somme che raggiungono centinaia di milioni di dollari. Tra le aziende coinvolte ci sono alcune delle principali del comparto, tra cui Nvidia, Apple e Oracle. In occasione di un viaggio in Cina, i vertici di queste società sono stati presenti insieme all’imprenditore in diverse occasioni a Pechino. Questi eventi sono stati documentati e riportati da varie fonti di informazione.

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Un’immagine racconta gli Usa di oggi meglio di qualsiasi sondaggio: Donald Trump che scende la scaletta dell’Air Force One a Pechino con accanto il gotha della Silicon Valley: il patron di Nvidia Jensen Huang, i capi di Apple, Microsoft, Meta, Oracle, Tesla, Palantir Technologies e compagnia finanziaria. Sembra una missione diplomatica. In realtà è una gigantesca convention d’affari con vista sulla Casa Bianca. Perché mentre il presidente parlava con Xi Jinping di dazi, chip, Intelligenza artificiale e riapertura del mercato cinese, dalle carte depositate presso l’Ufficio per l’etica governativa americano emergeva un dettaglio non proprio secondario: nei primi tre mesi del 2026 Trump ha movimentato centinaia di milioni di dollari in titoli delle stesse aziende che gli facevano da corteo a Pechino. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Trump fa soldoni col viaggio in Cina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lincontro tra Trump e Xi: cosa vogliono USA e Cina Sullo stesso argomento Leggi anche: Cosa ha ottenuto Trump dal viaggio in Cina? Trump punta a intesa prima di viaggio in Cina. Teheran frena, clausole inaccettabiliUn memorandum di intesa in 14 punti per porre fine alla guerra e definire un quadro di riferimento per negoziati più approfonditi sul nucleare.