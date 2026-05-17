Trovato senza vita in un dirupo il figlio dell' ex sindaco
Il corpo senza vita di Antonio Meschinelli, 58 anni, è stato rinvenuto in un dirupo. Si tratta del figlio dell'ex sindaco di Sessa Aurunca, scomparso in un incidente avvenuto nel giugno 2015. La scoperta è avvenuta nelle ultime ore e le forze dell’ordine stanno verificando le circostanze del decesso. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’accaduto o sulle eventuali indagini in corso.
Ritrovato senza vita il corpo di Antonio Meschinelli, 58enne di Sessa Aurunca, figlio dell'ex sindaco Elio Meschinelli scomparso in un incidente nel giugno 2015.Il 58enne non aveva più dato sue notizie da 3 giorni. Attivate le ricerche, stamane la tragica scoperta: il corpo dell'uomo è stato. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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