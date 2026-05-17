Trovato senza vita in un dirupo il figlio dell' ex sindaco

Il corpo senza vita di Antonio Meschinelli, 58 anni, è stato rinvenuto in un dirupo. Si tratta del figlio dell'ex sindaco di Sessa Aurunca, scomparso in un incidente avvenuto nel giugno 2015. La scoperta è avvenuta nelle ultime ore e le forze dell’ordine stanno verificando le circostanze del decesso. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’accaduto o sulle eventuali indagini in corso.

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