Trieste Kokalj vola sulla 10 km | record sloveno e podio trionfale

Un atleta sloveno ha stabilito il nuovo record nazionale sui 10 km durante una gara a Trieste, arrivando sul podio in modo trionfale. La competizione ha visto la partecipazione di un atleta che ha sfidato il tempo dello sfidante di lunga data, concludendo il percorso in un tempo che ha superato le aspettative. Il percorso della città, con le sue caratteristiche, ha contribuito a creare le condizioni per questa performance record. La gara si è svolta in un’atmosfera di grande entusiasmo e partecipazione.

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? Punti chiave Chi è l'atleta che ha sfidato il cronometro di Iliass Aouani?. Come ha fatto il percorso di Trieste a favorire un record nazionale?. Quali sono i tempi limite per partecipare alla prossima Friuli DOC RUN?. Perché il Porto Vecchio è diventato un polo per l'atletica internazionale?.? In Breve Podio maschile: Luis Intunzinzi secondo, Paul Tiongik terzo con 30'23.. Vittoria femminile: Mariarosa Vultaggio in 39'34, Lara Orlando seconda.. Oltre mille atleti hanno corso sul circuito di Porto Vecchio e Porto Vivo.. Prossimo appuntamento: Friuli DOC RUN il 13 giugno a Trieste.. Lo sloveno Jan Kokalj ha segnato un nuovo primato nazionale nella 10 km in Slovenia chiudendo la Dole Corri Trieste con un tempo di 28’45 questo 17 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trieste, Kokalj vola sulla 10 km: record sloveno e podio trionfale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dole Corri Trieste, vince lo sloveno Jan KokaljTRIESTE – Una serata di emozioni, di sport, di festa, di socialità, di impegno per il territorio, di attenzione per l’ambiente, la 23^ Dole Corri... Nadia Battocletti sfiora record europeo e podio nella 10 km di LilleSulle strade di Lille, nella vigilia di Pasqua, Nadia Battocletti firma una prestazione rilevante: 30:08 nei 10 km su strada, a un solo secondo dal...