Nella zona vicino alla stazione turistica di Makkasan, a Bangkok, un treno merci ha investito un autobus di linea causando almeno otto decessi e numerosi feriti. L’incidente si è verificato nei pressi di un’area molto frequentata, attirando l’attenzione delle autorità locali. I soccorritori sono intervenuti rapidamente sul luogo per estrarre le persone rimaste coinvolte e prestare assistenza ai feriti. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora in fase di accertamento.

A Bangkok, una collisione tra un treno merci e un autobus di linea ha provocato almeno otto morti e decine di feriti. Secondo quanto riferito dalla polizia e dai soccorritori, la collisione ha provocato un incendio che ha completamente avvolto l’autobus pubblico sabato. “Otto persone sono morte e altre 35 sono rimaste ferite. L’incendio è stato domato e stiamo cercando di recuperare i corpi”, ha indicato all’agenzia di stampa France-Presse (Afp) il capo della polizia di Bangkok, Urumporn Koondejsumrit, aggiungendo che due dei feriti sono gravi. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in un trafficato incrocio nel centro della città, percorso quotidianamente da decine di migliaia di veicoli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Treno merci travolge un bus a Bangkok: otto morti vicino alla stazione turistica di Makkasan

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