Treni e lavori | cancellazioni e deviazioni per una settimana su linea Trieste - Venezia
Da martedì 19 maggio a domenica 24 maggio 2026, la circolazione dei treni sulla linea tra Trieste e Venezia sarà sospesa su diversi tratti. Durante questa settimana, sono previste cancellazioni e deviazioni che interesseranno i collegamenti tra le due città. La decisione è stata comunicata dalle autorità ferroviarie e riguarda specifici segmenti della linea, che saranno soggetti a modifiche nel servizio regolare per tutto il periodo indicato.
La circolazione dei treni sulla tratta Trieste - Venezia sarà interrotta su vari tratti della linea da martedì 19 a domenica 24 maggio 2026. L’offerta sarà quindi rimodulata con variazioni di orario, cancellazioni e sostituzioni con bus. Il tutto a causa dei lavori di potenziamento e upgrade. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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