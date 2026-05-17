Treni e lavori | cancellazioni e deviazioni per una settimana su linea Trieste - Venezia

Da triesteprima.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da martedì 19 maggio a domenica 24 maggio 2026, la circolazione dei treni sulla linea tra Trieste e Venezia sarà sospesa su diversi tratti. Durante questa settimana, sono previste cancellazioni e deviazioni che interesseranno i collegamenti tra le due città. La decisione è stata comunicata dalle autorità ferroviarie e riguarda specifici segmenti della linea, che saranno soggetti a modifiche nel servizio regolare per tutto il periodo indicato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La circolazione dei treni sulla tratta Trieste - Venezia sarà interrotta su vari tratti della linea da martedì 19 a domenica 24 maggio 2026. L’offerta sarà quindi rimodulata con variazioni di orario, cancellazioni e sostituzioni con bus. Il tutto a causa dei lavori di potenziamento e upgrade. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Lavori sulla linea Napoli-Salerno (via Cava): cancellazioni, limitazioni e deviazioni dei treniPer lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale, la circolazione dei treni sulla linea convenzionale Napoli – Salerno (via...

Linea Venezia-Trieste, treni cancellati e deviazioni dal 19 maggioRete Ferroviaria Italiana comunica che per consentire importanti lavori di ammodernamento infrastrutturale sulla linea Trieste Centrale-Portogruaro...

treni e lavori cancellazioniTreni, una settimana di lavori sulla linea Venezia-Trieste dal 19 al 24 maggio. Tutte le modificheOltre venti cantieri in contemporanea in una settimana di lavori, via al potenziamento infrastrutturale e tecnologico della linea ferroviaria Venezia-Portogruaro-Trieste. Un'operazione ... ilgazzettino.it

treni e lavori cancellazioniTrieste-Venezia, lavori e treni ridotti per sei giorniDal 19 al 24 maggio interventi sulla linea: cancellazioni per Regionali e Intercity, Frecce con possibili ritardi fino a un’ora. nordest24.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web