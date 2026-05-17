Treni e lavori | cancellazioni e deviazioni per una settimana su linea Trieste - Venezia

Da martedì 19 maggio a domenica 24 maggio 2026, la circolazione dei treni sulla linea tra Trieste e Venezia sarà sospesa su diversi tratti. Durante questa settimana, sono previste cancellazioni e deviazioni che interesseranno i collegamenti tra le due città. La decisione è stata comunicata dalle autorità ferroviarie e riguarda specifici segmenti della linea, che saranno soggetti a modifiche nel servizio regolare per tutto il periodo indicato.

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