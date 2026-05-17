Stamattina a Pistoia, durante una biciclettata legata alla campagna elettorale, il candidato sindaco di Pistoia Rossa è stato coinvolto in un incidente con una motocicletta. Mentre tornava insieme ad alcuni sostenitori, è stato colpito mentre pedalava sulla strada. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle condizioni del candidato o sui dettagli dell’incidente. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i presenti, ma non sono stati resi noti altri particolari sulla dinamica o sulle eventuali conseguenze.

Pistoia, 17 maggio 2026 – Paura per Fabrizio Mancinelli, candidato sindaco di Pistoia Rossa che questa mattina, mentre assieme ad alcuni militanti e candidati tornava dalla biciclettata organizzata per la campagna elettorale, sarebbe stato colpito da una moto mentre era a bordo della propria bici. Secondo le primissime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto nella rotonda fra viale Antonelli e via Sestini intorno a mezzogiorno: la moto avrebbe attraversato l’intersezione prendendo la ruota posteriore della bicicletta di Mancinelli, che sarebbe quindi caduto a terra riportando alcune escoriazioni alle gambe e dolore alla schiena. Stando a... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Travolto da una moto mentre torna dall’iniziativa elettorale (in bici): paura per il candidato sindaco di Pistoia

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