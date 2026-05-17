Trauma facciale durante una passeggiata in Carso | soccorso un anziano
Durante una passeggiata in una zona collinare del Carso, un uomo di 79 anni è rimasto ferito a causa di una caduta. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del soccorso alpino, il personale del 118 e i vigili del fuoco. L’uomo ha riportato un trauma facciale ed è stato stabilizzato prima di essere trasferito in ospedale. Nessuno altri coinvolti sono stati segnalati, e le operazioni di soccorso sono terminate senza complicazioni.
Brutta caduta per un uomo 79enne durante una passeggiata in Carso, e sul posto sono intervenuti il soccorso alpino, il 118 e i vigili del fuoco. L’uomo, nel primo pomeriggio di oggi, domenica 17 maggio, stava camminando sulla strada bianca tra Gropada e Trebiciano poco prima del laghetto, quando. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Cade e si ferisce alla testa durante una passeggiata: trauma cranico per un 87enne
Trauma facciale per Caldirola durante Benevento-Cosenza, il giallorosso ha trascorso la notte al San PioTempo di lettura: < 1 minutoE’ durata solo pochi minuti Benevento-Cosenza per Luca Caldirola costretto ad abbandonare il terreno di gioco in barella...
Cade dal monopattino: grave ragazzo di 28 anniLo hanno trovato riverso sull’asfalto con un grave trauma facciale, probabilmente causato dalla caduta dal monopattino. Soccorso dal personale ... lanazione.it
Nel 1962, quando aveva solo quindici anni, il giovane David Jones era interessato a una ragazza di nome Carol, la stessa ragazza che piaceva anche al suo amico George Underwood. I due finirono per litigare e, durante la rissa, Underwood colpì David con - Facebook facebook
Bimba di 8 anni ricoverata con trauma facciale: Picchiata a scuola da due coetaneiUna bimba di 8 anni è finita all'Ospedale Santobono di Napoli con un trauma facciale: È stata spinta contro una porta da due coetanei, ha denunciato la madre della piccola che ha accompagnato la ... fanpage.it