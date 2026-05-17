Trauma facciale durante una passeggiata in Carso | soccorso un anziano

Durante una passeggiata in una zona collinare del Carso, un uomo di 79 anni è rimasto ferito a causa di una caduta. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del soccorso alpino, il personale del 118 e i vigili del fuoco. L’uomo ha riportato un trauma facciale ed è stato stabilizzato prima di essere trasferito in ospedale. Nessuno altri coinvolti sono stati segnalati, e le operazioni di soccorso sono terminate senza complicazioni.

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