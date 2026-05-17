Trasporti lunedì nero per bus e corriere | sciopero di 24 ore in tutta la Romagna

Lunedì 18 maggio si svolgerà uno sciopero di 24 ore che coinvolgerà i servizi di bus e corriere in tutta la Romagna. L'agitazione è stata indetta dall'organizzazione sindacale Usb lavoro orivato. La protesta interesserà le linee di trasporto pubblico e i servizi di corriere, con possibili disagi e variazioni nelle corse previste. La mobilitazione si svolge in tutta Italia, coinvolgendo diverse categorie di lavoratori del settore.

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Lunedì 18 maggio è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore indetto dall’organizzazione sindacale Usb lavoro orivato. Start Romagna avvisa che, quindi, potrebbero verificarsi ripercussioni sul normale servizio di trasporto pubblico locale. Nel bacino dei Forlì-Cesena dalle 5.30 alle 8.30 e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Sciopero trasporti: stop di 24 ore per treni e bus lunedì 18. Anche in Toscana. Le fasce garantiteROMA – Lunedì nero il 18 maggio 2026 per i trasporti a causa di uno sciopero generale di 24 ore. Sciopero generale, lunedì nero per trasporti e servizi pubblici. Tutte le informazioni utili. tg.la7.it/cronaca/sciope… x.com Sciopero generale, lunedì nero per trasporti e servizi pubblici. Tutte le informazioni utiliViaggi in treno e trasporti pubblici a rischio lunedì 18 maggio per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall’Usb (Unione Sindacale di Base). Treni a rischio dalle 21 di domenica La protesta inte ... tg.la7.it Lunedì nero: maxi sciopero di 24 ore. Treni, bus (e non solo) a rischio: orari e fasce di garanziaPer i treni è sciopero da domenica sera, per gli altri settori possibili disagi per la giornata del 18 maggio: le info utili ... genovatoday.it