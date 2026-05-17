Traffico Roma del 17-05-2026 ore 20 | 30

Da romadailynews.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata del 17 maggio, alle 20:30, si sono registrati disagi nel traffico cittadino. La situazione è stata segnalata dalla piattaforma di monitoraggio del traffico e riguarda alcune zone della capitale. Le condizioni sono state aggiornate alle 21, con indicazioni di eventuali rallentamenti e chiusure temporanee. La situazione si è protratta fino alle 21 del 18 maggio, secondo le comunicazioni ufficiali delle autorità competenti.

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